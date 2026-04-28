El colombiano Luis Díaz volvió a ser protagonista en la semifinal de la UEFA Champions League tras marcar un golazo en la derrota 5-4 del Bayern Múnich ante el Paris Saint-Germain. Su anotación llegó en un momento clave del partido, cuando su equipo intentaba reaccionar ante la amplia ventaja del conjunto parisino.

¡¡GOLAZO DEL GUAJIRO PARA SEGUIR DESCONTANDO!! LOCURA DE LUCHO DÍAZ PARA EL 4-5 ANTE PSG.



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El tanto del extremo colombiano significó el 5-4 definitivo, luego de una gran jugada individual en la que mostró su velocidad, técnica y capacidad de definición. Díaz aprovechó un pase filtrado, recortó dentro del área y definió cruzado para vencer al arquero rival.

Este gol permitió al Bayern recortar distancias en un partido que había sido ampliamente dominado por el PSG, que llegó a estar 5-2 arriba. A pesar de la reacción alemana en los minutos finales, no fue suficiente para evitar la derrota en el encuentro de ida.

La anotación de Díaz no solo destacó por su calidad, sino también por el impacto en redes y medios, donde fue catalogada como una de las mejores jugadas del partido. Con este resultado, la serie queda abierta para la vuelta, con el colombiano como una de las principales cartas ofensivas del Bayern.

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