Resumen

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Luis Díaz marcó un golazo para el 5-4 del Bayern Múnich ante el PSG, dejando la serie abierta y consolidándose como una de las figuras del partido pese a la derrota alemana. (Foto: captura ESPN)
Luis Díaz marcó un golazo para el 5-4 del Bayern Múnich ante el PSG, dejando la serie abierta y consolidándose como una de las figuras del partido pese a la derrota alemana. (Foto: captura ESPN)
Por Redacción EC

El colombiano Luis Díaz volvió a ser protagonista en la semifinal de la UEFA Champions League tras marcar un golazo en la derrota 5-4 del Bayern Múnich ante el Paris Saint-Germain. Su anotación llegó en un momento clave del partido, cuando su equipo intentaba reaccionar ante la amplia ventaja del conjunto parisino.