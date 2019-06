Copa América: ¿Gonzalo Jara debió ser expulsado por agredir a un hincha en el duelo ante Uruguay?

La agresión a Edinson Cavani en la Copa América 2015, el escupitajo al argentino Diego Buonanotte en un clásico chileno en el 2016 y el codazo a Timo Werner en la Copa Confederaciones 2017. Esos son algunos de los antecedentes de Gonzalo Jara, un jugador que en su carrera ha coleccionado más agresiones que goles.

Cuando nadie creía que podía superar aquel acto repudiable en contra de Cavani, el defensor de 31 años demostró tener la capacidad de hacerlo. El lunes, en el Uruguay-Chile, pateó a un hincha que ingresó al campo de juego sin mayor consideración. El charrúa Luis Suárez reclamó la expulsión del jugador chileno, pero el juez brasileño Raphael Claus decidió no sancionarlo y el VAR no intervino.

Esta fue la acción repudiable de Gonzalo Jara ante un aficionado en el Chile-Uruguay. (Foto: AFP)

Luego del partido, Reinaldo Rueda, técnico de la selección chilena, respaldo lo hecho por su jugador. “Tal vez tengamos que entender que lo que Jara quiso hacer fue que su lugar de trabajo fuera respetado”, dijo en rueda de prensa.

Para el entrenador colombiano estuvo bien. Para muchos, como Luis Suárez, no. Sin embargo, más allá de las opiniones, ¿qué dice el reglamento acerca de este tipo de situaciones?

El Artículo 12 del Código Disciplinario de la Conmebol (Infracciones y sanciones por comportamientos impropios de jugadores y oficiales) no deja duda alguna. "Suspensión como mínimo de dos partidos en la competición o por un período de tiempo específico por conducta violenta o por agredir a jugadores o a cualquier otra persona presente en el partido, excepto a sus oficiales", indica.

Por otro lado, el Código Disciplinario de la FIFA, en su capítulo II, sección II, hace referencia a las "conductas incorrectas frente a adversarios u otras personas que no sean oficiales de partido" y establece, "como mínimo, un partido de suspensión".

La corrida de Luis Suárez hacia el juez principal pidiendo la expulsión de Gonzalo Jara era de estricta justicia. El chileno aún no ha sido suspendido por la Conmebol (en el 2015 fue castigado de oficio con dos fechas por hacer de proctólogo ante Cavani), pero ya se ganó, nuevamente, el repudio de todos.

- Otros casos -

Actos como los de Gonzalo Jara se han visto en el fútbol en varias oportunidades. Y todos terminaron con sanciones para los futbolistas, uno más duros que otros.

Paolo Guerrero: En el 2010, el capitán de la selección peruana jugaba en el Hamburgo de Alemania. Eran épocas oscuras para el delantero. Al finalizar un partido de liga ante el Hannover 96, Paolo le lanzó una botella de agua en la cara a un fanático que le increpó desde las tribunas. La Federación Alemana de Fútbol suspendió a Guerrero con cinco partidos ligueros y lo multó con 20 mil euros.

Alejandro Romero: El 14 de abril pasado, el paraguayo-argentino del New York Red Bulls, en el entretiempo de un partido de su equipo en la MLS, pateó un balón a las gradas y golpeó a un aficionado. El mediocampista fue castigado con tres fechas. "Nuevamente me disculpo por mis acciones y acepto la sanción que me impone la MLS. Daré lo mejor de mí para aprender de esto y crecer como futbolista y como persona”, dijo.

Neymar: En la final de la Copa de Francia de este año entre el Rennes y PSG, Neymar agredió a un fanático en las gradas mientras iba a recibir su medalla de plata por el segundo puesto conseguido. El brasileño fue castigado con tres partidos por la comisión de disciplina de la Federación Francesa de Futbol (FFF).

Patrice Evra: En el 2018, el francés le propinó una patada a un hincha del Marsella, previo a un partido de la Europa League. La UEFA decidió castigarlo con seis meses de suspensión.