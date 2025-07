Ver Novak Djokovic vs Jannik Sinner en vivo: sigue la transmisión del partido por las semifinales de Wimbledon 2025. El ganador chocará contra Carlos Alcaraz o Taylor Fritz en la definición por el título. ¿A qué hora es? El duelo se inicia a las 11:30 de la mañana (hora peruana). ¿Dónde ver? Mira el evento vía ESPN por Disney Plus, DirecTV y otros operadores o plataformas. En España puedes seguir el juego por Movistar Plus.

