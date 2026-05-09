Por Christian Cruz Valdivia

Ignacio Buse no le corre a los grandes retos y este año lo ha demostrado con su presencia en los Masters y en Roma apunta a seguir dando sorpresas. El tenista peruano enfrenta hoy a Frances Tiafoe por la segunda ronda del Masters italiano, partido que iniciaría entre las 8 y 9 de la mañana.

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