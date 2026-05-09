Ignacio Buse no le corre a los grandes retos y este año lo ha demostrado con su presencia en los Masters y en Roma apunta a seguir dando sorpresas. El tenista peruano enfrenta hoy a Frances Tiafoe por la segunda ronda del Masters italiano, partido que iniciaría entre las 8 y 9 de la mañana.

Nacho debutó en el certamen dando el golpe, ya que eliminó al local Lorenzo Sonego en la primera ronda, jugando en la cancha central. Ahora jugará en un campo externo ante el estadounidense, que reaparece luego de no jugar durante abril y mayo, por lo que esta temporada no ha disputado partidos en cancha de arcilla.

Ignacio Buse | Aix Provence

Si bien Tiafoe (22 ATP) no es especialista en polvo de ladrillo, tiene talento para acomodarse a cualquier superficie, pero al ser su primer partido en este tipo de campo, Buse puede dar una nueva sorpresa.

Buse sumó 30 puntos con su victoria inicial y hoy ocupa el puesto 54 del ránking en vivo. Para llegar al top 50 le faltan 45 unidades más. Si supera la segunda ronda de Roma, sumará otros 20 puntos, con lo que se acercaría mucho al privilegiado puesto.

Ignacio Buse

IDEAS CON NOLE

Ignacio Buse ya se codea con la élite del tenis, y no solo por su ránking y buenos partidos. Sino también porque tiene la oportunidad de compartir con grandes jugadores.

Previo al Masters de Roma, Nacho volvió a compartir una jornada de entrenamiento con Novak Djokovic, quien reaparecía en el circuito tras una lesión en el hombro.

Ignacio Buse

El peruano y el serbio ya habían entrenado juntos en el Masters de Indian Wells, el 4 de mayo donde solo realizaron pases de pelota en el campo. En Roma si llegaron a disputar algunos puntos en la práctica, donde Nacho mostró todo su talento haciendo correr a Nole.

El trabajo parece haber satisfecho al serbio y planean nuevos entrenamientos juntos. El extenista peruano Pablo Arraya se encuentra en Roma y contó algunos detalles sobre cómo se dio este vínculo para entrenar.

Sesión de practica: Buse vs Djokovic pic.twitter.com/3UPgD1PtoN — Atperu oficial (@ATPeruoficial) May 5, 2026

“Uno de los entrenadores de Buse es muy amigo del hermano de Djokovic, y por ese lado empezó el contacto”, nos comenta Pablo Arraya. Como se sabe, Buse entrena en el TEC de Barcelona, y trabaja de la mano de Albert Cosa, ganador de Roland Garros 2002.

Y verlos entrenando juntos otra vez podría darse pronto. Según comenta Pablo Arraya están en conversaciones “para irse una semana a entrenar en Grecia, donde reside Novak”.

Apoyo total en Roma a BUSE el tenis q produce pic.twitter.com/MxUhPqazeC — Pablo Arraya (@Arraya_Tennis) May 5, 2026

La idea de compartir entrenamientos por varios días existe desde hace buen tiempo, pero esto no se ha podido realizar por las lesiones que rodearon a ambos tenistas.

Y como reconoce Pablo Arraya, también existe la posibilidad de que Nole visite el Perú. “Hablaron de ir al Perú a conocer el Valle Sagrado”, nos dice.

Desde el entorno de Buse saben que el actual momento le permitirá a Nacho seguir cerca de los grandes. “Ya le tocará entrenar con Alcaraz pronto, o con Sinner”, comentan. Y es el deseo del tenis peruano.

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