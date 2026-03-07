Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El peruano Ignacio Buse vivirá un momento especial en Indian Wells al compartir una sesión de práctica con Novak Djokovic, uno de los mejores tenistas de la historia, en la previa del prestigioso torneo.
/ Anadolu
Por Redacción EC

El tenista peruano Ignacio Buse vivirá un momento especial este sábado en Estados Unidos. El joven jugador nacional tendrá una sesión de práctica nada menos que con el serbio Novak Djokovic en las instalaciones del prestigioso torneo de Indian Wells.

