El tenista peruano Ignacio Buse vivirá un momento especial este sábado en Estados Unidos. El joven jugador nacional tendrá una sesión de práctica nada menos que con el serbio Novak Djokovic en las instalaciones del prestigioso torneo de Indian Wells.

La práctica está programada para hoy entre las 2:00 y 3:00 de la tarde (hora de Perú) en las canchas del complejo californiano, donde se disputa uno de los torneos más importantes del circuito ATP. Para Buse, que continúa su crecimiento en el tenis profesional, compartir cancha con una leyenda del deporte representa una oportunidad única de aprendizaje.

Djokovic, considerado uno de los mejores tenistas de la historia, se encuentra preparando su participación en el torneo. Este tipo de sesiones suele reunir a jugadores de distintos niveles, pero pocas veces un joven sudamericano tiene la posibilidad de practicar directamente con el múltiple campeón de Grand Slam.

Además, todo indica que la sesión podría tener transmisión o imágenes en vivo a través de plataformas del torneo o redes sociales, lo que ha generado expectativa entre los fanáticos del tenis peruano que esperan ver a Buse compartiendo cancha con el serbio en una de las sedes más emblemáticas del tenis mundial.