La cuarta edición del ‘Electrolight Más Mujeres en Meta 10k & 5k by IbuMejoral’ se desarrolló con gran éxito e importante convocatoria de público y participantes el último domingo 29 de marzo en el Pentagonito del distrito de San Borja.

A la cita llegó un número sin precedente de familias para alentar a los suyos en una carrera deportiva inclusiva que unió a hombres, mujeres y niños que se inscribieron en las distintas modalidades del evento.

Cabe mencionar que solo los participantes a los 10k contaron con un chip durante su recorrido (para medir su ritmo) y los ganadores fueron distinguidos en una emotiva ceremonia de premiación que contó con los tradicionales podios.

Ganadores 10k masculino

Primer Lugar: Jeancarlos Rojas Contreras.

Segundo lugar: Luis Esteban Pérez Flores.

Tercer lugar: Franco Tarrillo Franco.

Ganadoras 10k femenino

Primer lugar: Grace Arribasplata Sánchez

Segundo lugar: Francis Rojas Rodríguez.

Tercer lugar: Jenny Sánchez Sandoval.

Todos ellos recibieron diferentes premios de las marcas auspiciadoras, entre ellos indumentarias deportiva, además de productos.

Si desea ver la lista completa de competidores, sus puestos, y tiempo en el que completaron el recorrido, puede ingresar al siguiente LINK para revisar el detalle.

La organización del evento determinó que para los 5K estén habilitados también niños desde los 13 años, pues fue de carácter participativo y no contempló premiación por podio o reconocimiento.

De hecho, no era obligatorio trotar o correr, pues también podían completar el trayecto caminando.

Así fue la partida oficial

“Fue una verdadera fiesta donde hombres, mujeres y niños se unieron por algo más grande: avanzar juntos hacia una meta con más equidad para todos”, señaló Perú Runners desde sus canales oficiales.

Este evento es más que una carrera, ¡es una celebración de la fuerza de la mujer! Nuestro motor es inspirar a más mujeres a que se pongan en movimiento y, a través del running, encuentren eso que las motive a trazar siempre nuevas metas y cruzarlas.

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