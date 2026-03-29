Resumen

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La gran jornada deportiva desarrollada en el distrito de San Borja reunió a una importante cantidad de particpantes y público que llegó para apoyar a los suyos. (Foto: El Comercio)
La gran jornada deportiva desarrollada en el distrito de San Borja reunió a una importante cantidad de particpantes y público que llegó para apoyar a los suyos. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

La cuarta edición del ‘Electrolight Más Mujeres en Meta 10k & 5k by IbuMejoral’ se desarrolló con gran éxito e importante convocatoria de público y participantes el último domingo 29 de marzo en el Pentagonito del distrito de San Borja.

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