Por Redacción EC

Cuarta edición de la Más Mujeres en Meta 10k & 5k, evento organizado por Peru Runners y FLAMA - Fundación Peruana de la Mujer y el Deporte, es una carrera abierta a la participación de todas las personas.

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