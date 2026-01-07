El Real Madrid vs Atlético Madrid protagoniza una nueva edición del derbi español en la semifinal de la Supercopa de España 2026, un partido clave que paraliza a los hinchas del fútbol europeo y latinoamericano. El encuentro se disputará en Arabia Saudita, sede neutral del torneo, y definirá al primer finalista del campeonato. A continuación, te mostramos los horarios de la semi y dónde lo podrás ver ONLINE.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid en España?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 8:00 p.m.

Revisa los horarios del partido de Real Madrid vs Atlético Madrid por la semifinal de la Supercopa de España que se disputará en el King Abdullah Sports City. / OSCAR DEL POZO

Hora del Real Madrid vs Atlético Madrid en España

Para los aficionados que siguen el clásico desde España, el Real Madrid vs Atlético Madrid se jugará a las 8:00 p. m. (hora peninsular). Este horario ha sido fijado por la Real Federación Española de Fútbol para garantizar máxima audiencia en televisión y plataformas digitales.

Horarios del partido de Real Madrid vs Atlético Madrid en Perú

En Perú, el derbi madrileño podrá verse desde las 2:00 p. m. el jueves 8 de enero del 2026 desde el King Abdullah Sports City.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO?

El Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO será transmitido en España por Movistar+, mientras que en Perú se podrá ver a través de América TV, además de sus señales digitales.