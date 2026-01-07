Barcelona y Athletic Club se enfrentan este miércoles 7 de diciembre del 2025 en el King Abdullah Sports City de Yeda por la semifinal de la Supercopa de España. En un duelo que se resolvió rápidamente a favor del conjunto azulgrana. El equipo catalán mostró contundencia ofensiva y se adelantó en el marcador con goles de Ferrán Torres, Fermín López, Roony Bardghji y Raphinha, reflejando su dominio desde los primeros minutos del encuentro. El Athletic no logró reaccionar ante la intensidad del Barça, que controló el juego y encarriló su clasificación a la final con una actuación sólida y eficaz.

