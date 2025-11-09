El FC Barcelona venció este domingo 4-2 en su visita al Celta de Vigo con un hat-trick del ariete polaco Robert Lewandowski, que deja a los catalanes a tres puntos del líder Real Madrid al término de la 12ª jornada de LaLiga.

Lewandowski (10′, 37, 74′) y Lamine Yamal (45+4′) anotaron para los visitantes, mientras que Sergio Carreira (11′) y Borja Iglesias (43′) empataron hasta en dos ocasiones el encuentro para los gallegos.

El ariete polaco, apartado varias semanas por lesión, suma siete goles en doce encuentros esta temporada, todos anotados en LaLiga.

Gracias a la victoria los blaugrana suman 28 puntos y se acercan a tres del Real Madrid (31), que empató horas antes 0-0 en su visita al Rayo Vallecano.