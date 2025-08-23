Barcelona se fue al descanso ante Levante con un marcador de 2 a 0 en contra. No obstante, en la segunda mitad salieron decididos a remontar y lograron empatar rápidamente.
Pedri (49′) apareció para sacar un misil de media distancia y marcar un golazo para el descuento. Tres minutos después Ferrán Torres (52′) para anotar el empate parcial.
Goles de Barcelona
