El Comité Olímpico Peruano (COP) anunció que los abanderados del Team Perú para los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 serán en nuestra capital, el velerista y medallista olímpico Stefano Peschiera, y la deportista de esgrima y medallista panamericana, María Luis Doig. Asimismo, nuestros abanderados en Ayacucho serán Mateo Argomedo, medallista panamericano juvenil de taekwondo, y Mavet Yupanqui, medallista bolivariana de kickboxing, los cuatro integrantes de programas de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

El Comité Olímpico Peruano (COP) anunció que los abanderados del Team Perú para los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 serán en nuestra capital, el velerista y medallista olímpico Stefano Peschiera, y la deportista de esgrima y medallista panamericana, María Luis Doig. Asimismo, nuestros abanderados en Ayacucho serán Mateo Argomedo, medallista panamericano juvenil de taekwondo, y Mavet Yupanqui, medallista bolivariana de kickboxing, los cuatro integrantes de programas de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

El Comité Olímpico Peruano (COP) anunció que los abanderados del Team Perú para los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 serán en nuestra capital, el velerista y medallista olímpico Stefano Peschiera, y la deportista de esgrima y medallista panamericana, María Luis Doig. Asimismo, nuestros abanderados en Ayacucho serán Mateo Argomedo, medallista panamericano juvenil de taekwondo, y Mavet Yupanqui, medallista bolivariana de kickboxing, los cuatro integrantes de programas de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

El Comité Olímpico Peruano (COP) anunció que los abanderados del Team Perú para los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 serán en nuestra capital, el velerista y medallista olímpico Stefano Peschiera, y la deportista de esgrima y medallista panamericana, María Luis Doig. Asimismo, nuestros abanderados en Ayacucho serán Mateo Argomedo, medallista panamericano juvenil de taekwondo, y Mavet Yupanqui, medallista bolivariana de kickboxing, los cuatro integrantes de programas de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

El Comité Olímpico Peruano (COP) anunció que los abanderados del Team Perú para los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 serán en nuestra capital, el velerista y medallista olímpico Stefano Peschiera, y la deportista de esgrima y medallista panamericana, María Luis Doig. Asimismo, nuestros abanderados en Ayacucho serán Mateo Argomedo, medallista panamericano juvenil de taekwondo, y Mavet Yupanqui, medallista bolivariana de kickboxing, los cuatro integrantes de programas de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

El Comité Olímpico Peruano (COP) anunció que los abanderados del Team Perú para los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 serán en nuestra capital, el velerista y medallista olímpico Stefano Peschiera, y la deportista de esgrima y medallista panamericana, María Luis Doig. Asimismo, nuestros abanderados en Ayacucho serán Mateo Argomedo, medallista panamericano juvenil de taekwondo, y Mavet Yupanqui, medallista bolivariana de kickboxing, los cuatro integrantes de programas de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

**********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.