El GP Miami 2026 continuará con la temporada de F1 y miles de fanáticos buscan saber a qué hora empieza y por dónde ver la carrera desde Perú, México, Argentina, España y Estados Unidos. El evento se disputará en el icónico Miami International Autodrome, uno de los más espectaculares del calendario.

¿A qué hora empieza el GP de Miami 2026?

Aquí los horarios confirmados para la carrera del domingo 3 de mayo:

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. México (CDMX): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Chile, Argentina y Uruguay: 5:00 a.m.

5:00 a.m. España: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Estados Unidos (ET): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Estados Unidos (PT): 1:00 p.m.

Estos horarios permiten al público hispanohablante ubicarse fácilmente según su región y seguir el inicio del campeonato sin perder detalle.

Dónde ver el GP de Miami 2026 en cada país

La transmisión varía según la región, pero estas son las opciones oficiales:

Perú

ESPN por TV paga.

por TV paga. Disney+ Premium o ESPN App en streaming.

o en streaming. F1 TV Pro, servicio oficial de la Fórmula 1.

México

Sky Sports en TV.

en TV. F1 TV Pro e Izzi Go en streaming.

Argentina

FOX Sports

Disney+ Premium y F1 TV Pro online.

España

DAZN F1 , dueño de los derechos.

, dueño de los derechos. También disponible vía Movistar Plus+ si incluye el paquete de DAZN.

Estados Unidos

Apple TV y Netflix son las opciones streaming.

GP de Miami: Lando Norris ganó el esprint

El británico Lando Norris, de McLaren, ganó el sábado la carrera esprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y puso fin a la invencibilidad de Mercedes en la temporada 2026.

En el Autódromo Internacional de Miami, el vigente campeón del mundo, que había partido desde la pole position, se impuso a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, y a monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que terminó tercero.

Las Flechas de Plata del italiano Kimi Antonelli y del inglés George Russell se quedaron a las puertas del podio, en cuarta y quinta posición, respectivamente.

Mercedes, que había ganado las cuatro primeras carreras disputadas en 2026 (tres Grandes Premios y un esprint), no pudo prolongar su invicto, sobre todo debido a otra mala salida de Antonelli.

El cuádruple campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), terminó sexto por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces monarca de la categoría, y del francés Pierre Gasly (Alpine), que se llevó el último punto en juego