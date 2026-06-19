La justicia francesa confirmó que el futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado por una acusación de presunta violación, en un caso que se remonta a una denuncia presentada en 2023. La decisión fue tomada luego de que el Tribunal de Apelación rechazara el recurso del jugador para evitar el proceso judicial.

El caso se originó tras la denuncia de una joven de 24 años, quien acusa al defensor del PSG de un encuentro no consentido en su domicilio en las afueras de París. Las autoridades consideran que existen elementos suficientes para que el caso llegue a juicio, aunque todavía no hay una fecha definida para el proceso.

Por su parte, Hakimi ha negado reiteradamente las acusaciones y sostiene que la relación fue consentida. El jugador incluso manifestó que espera el juicio para poder defender su versión de los hechos y aclarar la situación públicamente.

La resolución judicial llega en medio de la participación del futbolista con la selección de Marruecos en el Mundial 2026, lo que ha generado un fuerte impacto mediático. Aún existe la posibilidad de que la defensa recurra ante instancias superiores, mientras el caso sigue su curso en la justicia francesa.