Por Redacción EC

La justicia francesa confirmó que el futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado por una acusación de presunta violación, en un caso que se remonta a una denuncia presentada en 2023. La decisión fue tomada luego de que el Tribunal de Apelación rechazara el recurso del jugador para evitar el proceso judicial.

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