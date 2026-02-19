Riquelme halaga el fichaje de Bareiro: “Compite todo el tiempo”

El delantero paraguayo Adam Bareiro se convirtió en uno de los nombres más comentados del mercado tras su posible llegada a Boca Juniors desde Fortaleza. El atacante, con pasado en River Plate, reconoció el interés del club xeneize, aunque evitó profundizar sobre su futuro inmediato. “Tengo mi cabeza acá… Fortaleza tuvo mucha confianza en mí y valoro eso”, aseguró el futbolista, dejando en claro que mantiene el enfoque en su presente en Brasil.

Bareiro también admitió que su buen momento despertó el interés de otros equipos, entre ellos Boca, que avanzó con una oferta formal para quedarse con su pase. “Cuando uno está con buenos resultados, es bueno que otros clubes estén mirando la carrera… eso depende del club, de mi agente y de la gente de Boca”, explicó el delantero, confirmando que las negociaciones se manejan entre las instituciones.

En medio de este escenario, resurgieron declaraciones de Juan Román Riquelme, quien ya había elogiado públicamente al atacante durante su etapa en San Lorenzo. “El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo. Compite, compite y compite. El fútbol para mí es eso”, afirmó el presidente de Boca, destacando el espíritu competitivo del paraguayo como una de sus principales virtudes.

La posible llegada de Bareiro también genera repercusión por su pasado reciente en River Plate, club donde no logró consolidarse, pero que aún conserva un porcentaje de su ficha. Ahora, con su buen presente en Fortaleza y el interés concreto de Boca, el delantero aparece como una opción fuerte para reforzar el ataque xeneize y protagonizar un nuevo capítulo en el fútbol argentino.