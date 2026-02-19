Riquelme halaga el fichaje de Bareiro: “Compite todo el tiempo”

Por Redacción EC

El delantero paraguayo Adam Bareiro se convirtió en uno de los nombres más comentados del mercado tras su posible llegada a Boca Juniors desde Fortaleza. El atacante, con pasado en River Plate, reconoció el interés del club xeneize, aunque evitó profundizar sobre su futuro inmediato. “Tengo mi cabeza acá… Fortaleza tuvo mucha confianza en mí y valoro eso”, aseguró el futbolista, dejando en claro que mantiene el enfoque en su presente en Brasil.

