adidas presenta El Último Tango, una colección especial creada para honrar la última aparición de Lionel Messi en el escenario más grande del fútbol. Veinte años después de debutar en la Copa Mundial de la FIFA en 2006, la colección celebra el viaje del más grande de todos los tiempos con un homenaje a los momentos icónicos, recuerdos y hitos compartidos entre Messi y adidas a lo largo de dos décadas.

Inspirado en las legendarias botas F50.6 TUNIT con encaje usadas durante los primeros años del ascenso de Messi, El Último Tango reimagina una de las siluetas más icónicas del fútbol a través de una lente moderna. El diseño iridiscente blanco y azul refleja los colores de Argentina mientras hace referencia al legado de la era F50 que ayudó a definir una generación del fútbol.

Junto a la bota, adidas presenta una gama de ropa a juego con una camiseta conmemorativa inspirada en las camisetas argentinas locales que Messi llevó a lo largo de los seis torneos de la Copa Mundial de la FIFA durante su carrera.

Para lanzar la colección, adidas y Messi repasan momentos inolvidables a lo largo de cinco Mundiales: revisitando la evolución de la franquicia F50, las equipaciones argentinas, los balones oficiales de torneo, los goles icónicos, las celebraciones emotivas y el viaje que finalmente condujo al mayor logro del fútbol.

El Último Tango representa tanto una celebración del pasado como un tributo a una última actuación en el escenario mundial: rindiendo homenaje a un jugador cuyo legado ha trascendido generaciones y redefinido la grandeza del fútbol.

Junto a las botas, la colección también incluye ropa de alto rendimiento y estilo de vida, así como accesorios para adultos y niños. adidas además presenta una camiseta conmemorativa inspirada en las camisetas de local argentinas que Messi llevó a lo largo de los seis torneos de la Copa Mundial de la FIFA durante de su carrera.