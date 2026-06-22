adidas presenta El Último Tango, una colección especial creada para honrar la última aparición de Lionel Messi en los mundiales.
adidas presenta El Último Tango, una colección especial creada para honrar la última aparición de Lionel Messi en los mundiales.
Por Redacción EC

adidas presenta El Último Tango, una colección especial creada para honrar la última aparición de Lionel Messi en el escenario más grande del fútbol. Veinte años después de debutar en la Copa Mundial de la FIFA en 2006, la colección celebra el viaje del más grande de todos los tiempos con un homenaje a los momentos icónicos, recuerdos y hitos compartidos entre Messi y adidas a lo largo de dos décadas.

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