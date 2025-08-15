Este fin de semana arranca una nueva temporada de la Premier League, donde los 20 mejores equipos de Inglaterra se enfrentarán para pelear por el título de la liga. Y Oliver Sonne, es el único peruano que disputará uno de los torneos más importantes de Europa.

Burnley, que llega de la segunda división de Inglaterra, debutará este fin de semana ante Tottenham, el equipo comandado por Thomas Frank, llega de caer por penales ante el PSG por la Supercopa de Europa, y esperan poder iniciar la Premier League con una victoria en casa.

¿Cuándo juega Oliver Sonne con Tottenham vs. Burnley por Premier League?

El partido entre Tottenham vs. Burnley, donde posiblemente debute Oliver Sonne, se jugará el sábado 16 de agosto del 2025 en el Tottenham Hotspur Stadium.

¿A qué hora juega Oliver Sonne con Tottenham vs. Burnley por Premier League?

La hora programada para el duelo entre los Spurs y Granates es a las 9 de la mañana en horario peruano. Es importante resaltar que el partido será transmitido por ESPN y Disney+.

