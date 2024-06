Italia vs. Suiza se enfrentarán este sábado 29 de junio del 2024 por los octavos de final de la Eurocopa 2024, desde el Estadio Olímpico de Berlín. Entérate a qué hora juegan, posibles formaciones, historial, pronóstico y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

¿CUÁNDO JUEGA ITALIA VS. SUIZA?

El duelo por los octavos de final de la Eurocopa 2024 entre Italia vs. Suiza se disputará este sábado 29 de junio del 2024 en el Estadio Olímpico de Berlín.

¿A QUÉ HORA JUEGAN ITALIA VS. SUIZA?

El partido entre Italia vs. Suiza está programado para jugarse a partir de las 11:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 10:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Chile: 12:00 horas

Paraguay: 12:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Brasil: 13:00 horas

España: 18:00 horas

¿EN QUÉ CANALES TRANSMITEN ITALIA VS. SUIZA?

El encuentro entre Italia vs. Suiza por los octavos de la Euro 2024 será transmitido en exclusiva por Disney Plus para todo Sudamérica. En México lo pasarán por Sky Sports. Mientras que en España lo podrás ver televisado en TVE La 1. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

¿DÓNDE VER ITALIA VS. SUIZA ONLINE?

Para que puedas ver la transmisión online del amistoso entre Italia vs. Suiza por internet vía streaming gratis, tendrás que crearte una cuenta en Disney Plus, RTVE.es e Izzi GO.

HISTORIAL, ITALIA VS. SUIZA

Los enfrentamientos entre Italia vs. Suiza viene de muchos años atrás. Entre Copa del Mundo, Eurocopas, Eliminatorias, etc. , ambos equipos se han cruzado en 61 oportunidades de manera oficial, con 29 victorias para la ‘Azurra’ y 8 para los suizos. Los empates entre ambas federaciones fueron 24.

¿DÓNDE JUEGAN ITALIA VS. SUIZA?

El partido entre Italia y Suiza será en el Estadio Olímpico de Berlín, que es un estadio ubicado en la capital de Alemania. Se inauguró en el año de 1936, y tiene capacidad para albergar a 74 400 aficionados cómodamente sentados.

ALINEACIONES, ITALIA VS. SUIZA

Italia : Donnarumma, Darmian, Bastioni, Cambiaso, Jorginho, Barella, Pellegrini, Di Marco, Di lorenzo, Scamacca y Chiesa.

: Donnarumma, Darmian, Bastioni, Cambiaso, Jorginho, Barella, Pellegrini, Di Marco, Di lorenzo, Scamacca y Chiesa. Suiza: Sommer; Schar, Akanji y Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Stergiou, Shaquiri y Aebischer; Ndoye y Vargas.

Un agónico empate 1-1 entre Italia y Croacia el lunes mandó a los vigentes campeones a octavos, mientras que la derrota de Albania contra España 1-0 fue celebrada por Inglaterra, Países Bajos y Francia, que logran también superar la fase de grupos de la Eurocopa-2024 antes de sus partidos del martes.

La derrota de las Águilas supone que estos tres equipos, con 4 puntos a falta de disputar la tercera jornada de sus respectivos grupos, tienen garantizado como mínimo pasar como terceros clasificados, por lo que Inglaterra avanza desde el grupo C, mientras que Francia y los Países Bajos lo hacen desde el D.

Peor lo tiene Croacia, que con sólo dos unidades tiene muy complicado recuperar uno de los cuatro boletos entregados a los terceros de cada llave.

El gol del italiano Mattia Zaccagni (90+8) en la última acción del partido dejó a los compañeros de Luka Modric al borde del abismo, en el presumible último baile del eterno capitán con su selección.