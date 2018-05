Fernando 'Niño' Torres no tiene "nada decidido" sobre su futuro

Fernando 'Niño' Torres aseguró, tras el homenaje que recibió por su último partido con el Atlético de Madrid, en el que marcó dos goles al Eibar (2-2), que aún no tiene "nada decidido" sobre dónde jugará la próxima temporada.

"Estas semanas me he podido centrar en el Atlético de Madrid, en acabar bien, disfrutar del título y este partido tan importante para mí. Ahora me sentaré a analizar las ofertas, no tengo nada decidido, a partir de ahora las próximas semanas podremos anunciarlo. En estos momentos no hay nada decidido ninguna preferencia, nada claro", aseguró Fernando Torres ante los medios en la sala de prensa del Metropolitano.

En ella hizo balance de un día "feliz" y de un final de temporada que no podría haber sido mejor si lo hubiera escrito, y especialmente feliz por "haber mantenido el cariño de tanta gente" de la afición del Atlético de Madrid, un cariño que es lo que se lleva en su carrera, ya que "el cariño, el respeto y la admiración es algo que no se puede ganar".

"He tratado es explicar (en el discurso durante el homenaje) lo que es ser del Atleti, es un sentimiento, como nos sentimos ahora todos, orgullosos, felices, emocionados. El que lo sienta, que lo recupere cuando más lo necesite. Ahora estamos felices por el final de temporada, el título, orgullosos de la plantilla. Eso hay que recordarlo cuando esto cambie", añadió.

Preguntado sobre si se plantea volver, Fernando Torres recordó que tuvo "la oportunidad" de hacerlo en la etapa que inició en enero de 2015 y que concluye este domingo, pero que ya no lo hará como jugador y eso es "duro".

"El futuro no lo sé, cuando uno está tan ligado a un club y es un elemento de unión, parece que la tendencia normal es encontrarnos. Ojalá pueda volver, a un puesto donde pueda unir, donde desde mi experiencia ayudar al crecimiento global en lo deportivo o lo institucional, no sé si estaré preparado para esto, intentaré formarme. Hoy día sigo pensando como futbolista, necesitaré tiempo de reflexión cuando termine de jugar", explicó.