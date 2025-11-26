La final de Copa Libertadores, que enfrentará a Palmeiras y Flamengo en el Estadio Monumental, ya tiene definidas sus rutas de acceso al recinto de Ate. La Conmebol ha dispuesto un plan integral enfocado en la gestión de los miles de aficionados, priorizando la seguridad y la experiencia del público desde el momento en que se acercan al coloso crema.

Los aficionados tienen marcado el recorrido que tendrán que hacer para llegar a las tribunas del Monumental, norte, sur, oriente y occidente, que esperan la afluencia masiva de hinchas brasileños y peruanos.

Para asegurar la seguridad, se han trazado rutas de aproximación y corredores de tránsito estrictamente diferenciados para los aficionados de cada club. Esto permite mantener separadas las trayectorias peatonales que conducen a las cuatro tribunas principales, con el objetivo de evitar cualquier tipo de incidente antes del pitazo inicial.

Todo este despliegue se enmarca en la celebración de la gran final única de la Copa Conmebol Libertadores. El decisivo encuentro se disputará este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental, donde Flamengo y Palmeiras buscarán la ‘Gloria Eterna’.