Gary Medel formó parte de la generación dorada de la selección de Chile, pero pocos conoces detalles inéditos de su vida. El propio futbolista reveló que sufrió fuertes problemas con el alcohol cuando era joven y relató cómo los superó.

"El consumo era habitual, lo hacía para emborracharme”, confesó el defensor chileno. Eso sí, hubo un momento que lo marcó para siempre y que lo hizo reflexionar para bien: cuando lo detuvo la policía y la noticia salió en todos los medios.

“Desde ese día dije: no voy a tomar nunca más. Y nunca más lo hice”, aseguró. Además, dejó claro que lo suyo fue un problema de juventud. “Era un exceso. No tenía medida. A mí en sí, nunca me gustó el alcohol. Hoy en día no bebo”, agregó.

Medel también contó detalles de los vicios de su propio padre. “Tuvo problemas con la droga, lo tuve que internar y estamos ayudándolo”. El exfutbolista de Boca Juniors indicó que toda su familia está comprometida con la recuperación de su progenitor.

¿Qué se sabe de Gary Medel? Pues, actualmente tiene 38 años y juega en Universidad Católica de Chile. En Boca, por ejemplo, no tuvo un rendimiento esperado y solo jugó nueve partidos.

🥴 VIDEO | Gary Medel y el duro incidente que cambió para siempre su relación con el alcohol. https://t.co/tSSmZU5v6P pic.twitter.com/jSaXNBQb9M — PrensaFútbol (@PrensaFutbol) September 9, 2025

*****************

