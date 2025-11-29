¡Cabezazo y adentro! Golazo de Danilo para el 1-0 de Flamengo en la final de la Copa Libertadores | VIDEO

Cuando parecía que el partido estaba entrampado, se rompió la paridad en el marcador. A los 67’, Danilo apareció para colocar el 1-0 de Flamengo vs. Palmeiras en la final de la Copa Libertadores. Todo ocurrió luego de un tiro de esquina: el balón llegó alto al corazón del área, donde el defensor conectó un cabezazo potente sin marca que batió al arquero Carlos Miguel. Con ello, el ‘Mengao’ sacar ventaja en un partido sin muchas ocasiones de gol y está cerca de conseguir su cuarta ‘Gloria Eterna’.

¡¡FLAMENGO ARRIBA EN LA FINAL!! DANILO GANÓ DE CABEZA Y PUSO EL 1-0 ANTE PALMEIRAS EN LIMA.



