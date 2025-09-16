La ‘Pulga’ deja su huella: golazo de Messi para el 2-0 del Inter Miami vs. Seattle Sounders | VIDEO

Lionel Messi marcó el segundo del Inter Miami vs. Seattle Sounders en el Chase Stadium, por la MLS. El argentino apareció a los 41′ para empujar la pelota, tras asistencia de Jordi Alba, y colocar el 2-0.

‘Las Garzas’ dominaban las acciones de juego cuando Alba se escapó por izquierda. El lateral envió el centro al segundo palo y allí apareció Messi, quien se estiró para empujar la pelota y anotar.

La ventaja le permite al Inter Miami acomodarse en la cancha y sostener la ventaja. Messi llegó a los 880 goles en general y está a 20 tantos de los 900.

