La ‘Pulga’ deja su huella: golazo de Messi para el 2-0 del Inter Miami vs. Seattle Sounders | VIDEO
La ‘Pulga’ deja su huella: golazo de Messi para el 2-0 del Inter Miami vs. Seattle Sounders | VIDEO
Redacción EC
Redacción EC

Lionel Messi marcó el segundo del Inter Miami vs. Seattle Sounders en el Chase Stadium, por la MLS. El argentino apareció a los 41′ para empujar la pelota, tras asistencia de Jordi Alba, y colocar el 2-0.

‘Las Garzas’ dominaban las acciones de juego cuando Alba se escapó por izquierda. El lateral envió el centro al segundo palo y allí apareció Messi, quien se estiró para empujar la pelota y anotar.

La ventaja le permite al Inter Miami acomodarse en la cancha y sostener la ventaja. Messi llegó a los 880 goles en general y está a 20 tantos de los 900.

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC