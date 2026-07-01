Durante el primer tiempo, el equipo de Thomas Tuchel ha sufrido para romper el cerrojo defensivo africano, pero Inglaterra ha generado tres ocasiones claras de gol que pudieron cambiar el marcador. La falta de contundencia y la gran actuación del arquero Lionel Mpasi han mantenido el partido cuesta arriba para los británicos.

El cabezazo de Jude Bellingham

En el minuto 34, Inglaterra aprovechó un balón parado para enviar un servicio aéreo al segundo poste. Jude Bellingham ganó la posición y conectó un cabezazo picado, pero el guardameta Lionel Mpasi reaccionó a tiempo para desviar el balón al tiro de esquina.

¡TREMENDA ATAJADA DE MPASI!



El arquero le sacó otro cabezazo a Bellingham y mantiene la ventaja en el resultado.



El abrazo incrédulo del inglés lo dice todo.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2rqR1WhbCH — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

La volea de Harry Kane

Justo antes del silbatazo del descanso, un rebote defensivo quedó flotando en el borde del área grande.

El desenlace: Harry Kane empalmó la pelota de primera intención con una volea potente, pero Mpasi voló de forma espectacular para realizar otra atajada fantástica y salvar a la República Democrática del Congo.

¡MPASI SE CONVIERTE EN LA FIGURA DE CONGO!



Otra tremenda atajada ante Inglaterra, esta vez le tapó una volea a Harry Kane en la última del primer tiempo.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mt0Yekuvn1 — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

A esto se le suma una seguidilla de disparos bloqueados por la zaga congoleña a cargo de Harry Kane y el juvenil N. O’Reilly, demostrando que Inglaterra domina la posesión pero choca constantemente contra un muro defensivo.

El palo de Yoane Wissa

El equipo africano estuvo a punto de meter el segundo gol en el minuto 41 tras un remate de Yoane Wissa que reventó el palo de la portería defendida por Jordan Pickford.