Por Redacción EC

Durante el primer tiempo, el equipo de Thomas Tuchel ha sufrido para romper el cerrojo defensivo africano, pero Inglaterra ha generado tres ocasiones claras de gol que pudieron cambiar el marcador. La falta de contundencia y la gran actuación del arquero Lionel Mpasi han mantenido el partido cuesta arriba para los británicos.

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