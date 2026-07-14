En la previa del esperado enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, Joaquín Levinton presentó una particular versión de “Wonderwall”, el clásico de Oasis, adaptada especialmente para alentar a la Albiceleste de Lionel Scaloni.

La reinterpretación del líder de Turf rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de hinchas compartieron el video y celebraron la iniciativa en la antesala de uno de los partidos más atractivos del torneo.

Aficionados de Argentina celebran este sábado, tras la clasificación de su selección a semifinales del Mundial de la FIFA 2026 en Buenos Aires. Foto: EFE/Adan González

La adaptación mantiene la esencia de la popular canción británica, pero incorpora referencias al fútbol argentino, a la historia de los enfrentamientos entre ambas selecciones y al sentimiento de los hinchas.

El lanzamiento llega en un contexto especial, ya que el cruce entre Argentina e Inglaterra trasciende lo deportivo por los recordados episodios del Mundial de México 1986, con el histórico gol de Diego Maradona, la recordada “Mano de Dios” y la rivalidad futbolística que se consolidó desde entonces.

La nueva versión también incluye menciones a las Islas Malvinas y busca conectar con el sentimiento de los aficionados argentinos que siguen al equipo desde distintos puntos del mundo.

¿Qué dice la nueva letra de “Wonderwall”?

Con su estilo característico, Joaquín Levinton transformó la canción en un himno de aliento para la Selección Argentina:

“Inglés, te digo otra vez, quedás afuera del Mundial. Como en México ’86 te vamos a volver a ganar. Y aunque todos estén en contra, canto esta canción por la Selección”, comienza la canción.

“Por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos”, continúa.

“Por eso te digo a vos querida Selección vamos a ganar la semifinal. Por el Diego que nos guía desde el cielo y con Lionel campeones otra vez. La mano de Dios”, concluye la canción reversionada.

"Joaquín Levinton":

Por su versión de #Wonderwall para el partido de la Selección Argentina contra Inglaterra pic.twitter.com/cZdqvhcrV3 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 14, 2026

El video se volvió viral en redes sociales

La publicación alcanzó una rápida repercusión en plataformas digitales. En cuestión de minutos superó las 100.000 reproducciones y acumuló miles de comentarios de usuarios que destacaron la creatividad del cantante y su manera de acompañar a la Selección Argentina antes del trascendental duelo frente a Inglaterra.

La decisión de reinterpretar “Wonderwall” tiene un significado especial. El tema de Oasis suele ser uno de los cánticos más populares entre los aficionados ingleses para celebrar los triunfos de su selección.

Por ello, Joaquín Levinton optó por darle un giro con una versión adaptada al sentimiento argentino, transformando un clásico británico en una canción de aliento para la Albiceleste de cara a uno de los partidos con mayor carga histórica del Mundial 2026.

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