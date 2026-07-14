Joaquín Levinton sorprende con una versión argentina de "Wonderwall": así dice la letra dedicada a la Selección. Foto: @porquetendencia
Joaquín Levinton sorprende con una versión argentina de "Wonderwall": así dice la letra dedicada a la Selección. Foto: @porquetendencia
Por Redacción EC

En la previa del esperado enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, Joaquín Levinton presentó una particular versión de “Wonderwall”, el clásico de Oasis, adaptada especialmente para alentar a la Albiceleste de Lionel Scaloni.

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