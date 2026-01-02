Lamine Yamal volverá a ser protagonista en el derbi de Barcelona ante el Espanyol este sábado 3 de enero, cuando el FC Barcelona reanude la Liga española tras el parón navideño. El joven extremo blaugrana, tras ausentarse brevemente de un entrenamiento por malestar general, se ejercitó con normalidad en la última práctica previa al duelo y estará disponible para encarar el clásico catalán en el RCDE Stadium.

El delantero de 18 años había generado incertidumbre tras no participar en la primera sesión del año, lo que encendió las alarmas entre los aficionados y medios locales por el partido de alto peso emocional ante el Espanyol. Sin embargo, su incorporación completa al trabajo con el grupo disipó las dudas sobre su presencia en la alineación de Hansi Flick.

Este derbi llega en un momento clave para el Barcelona, que lidera LaLiga y busca empezar el 2026 con un triunfo que consolide su ventaja en la tabla. Además de Yamal, el equipo contará con jugadores importantes que regresan al ritmo competitivo tras el parón, lo que refuerza las aspiraciones del conjunto catalán en un duelo siempre intenso frente a su rival local.

Por su parte, el ambiente en torno al encuentro se presenta caldeado, con medidas especiales de seguridad y prohibiciones de símbolos rivales en el estadio para evitar incidentes, mientras ambos equipos buscan imponer su dominio en el clásico regional.