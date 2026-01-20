Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, se convirtió en protagonista de la actualidad futbolística tras la final de la Copa Africana de Naciones. La definición del torneo entre Senegal y Marruecos terminó con una derrota ajustada para los marroquíes, y el fallo de un penal decisivo de Brahim Díaz encendió un debate entre aficionados y especialistas. Frente a la polémica, el entrenador español no dudó en salir públicamente a respaldar al mediocampista: “No es un asesino ni una mala persona”, afirmó, resaltando que un error no define a un futbolista ni su trayectoria.

En la misma línea de solidaridad, Kylian Mbappé, actual figura del Real Madrid y amigo de Achraf Hakimi, se mostró cercano al lateral marroquí tras la derrota de su selección. Mbappé reveló que pasó “media noche” hablando por teléfono con Hakimi, tratando de apoyarlo emocionalmente tras el duro desenlace del torneo y subrayando que primero están las personas antes que los resultados deportivos. El delantero francés también elogió al pueblo marroquí por su pasión y recordó que la vida de los futbolistas está llena de momentos intensos tanto dentro como fuera de la cancha.

La postura de Luis Enrique respecto a Brahim Díaz contrastó con la dureza de las críticas que recibió el jugador en redes y medios tras su penal fallado. El entrenador asturiano apeló a nombres históricos como Zinedine Zidane o Sergio Ramos para relativizar errores similares y destacó que hay que entender la presión que sienten los jugadores jóvenes en instancias decisivas. Esta defensa pública también fue interpretada como un gesto de madurez profesional frente a un entorno que a menudo castiga duramente a quienes cometen fallos.

Más allá de la final africana, estas declaraciones ponen de relieve las fuertes conexiones personales dentro del fútbol moderno y cómo figuras de élite como Mbappé o Enrique no solo hablan de tácticas y resultados, sino también de apoyo humano cuando sus colegas enfrentan momentos complicados. El respaldo hacia Hakimi y Brahim Díaz plantea una lectura diferente del deporte: más allá de la rivalidad, la solidaridad entre profesionales sigue siendo un valor destacado.