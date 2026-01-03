El delantero Gabriel Barbosa “Gabigol” será compañero de Neymar en el Santos en la temporada 2026 del fútbol brasileño, cedido por el Cruzeiro, informaron este viernes dirigentes de ambos clubes.

Una vez que se realice los exámenes médicos de rutina para firmar contrato, Gabigol, de 29 años, abrirá una nueva etapa en el equipo en el que debutó.

“Gabriel está identificado con el club y demostró su deseo de regresar a casa”, dijo a periodistas el presidente del Santos, Marcelo Teixeira, en el centro de entrenamiento del equipo, al confirmar la operación.

“Está concentrado, preparado y decidido a ayudar en un año que será muy desafiante, un año difícil, con muchas competiciones”, agregó.

El vicepresidente del Cruzeiro, Pedro Junio, confirmó igualmente la cesión por un año en una entrevista con radio Itatiaia.

“Va a ser un final feliz”, expresó el directivo.