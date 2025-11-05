Real Madrid habría tomado una decisión contundente respecto al futuro de Vinícius Jr. El club blanco estaría dispuesto a vender al extremo brasileño en el próximo mercado de verano, luego de varios episodios de tensión interna y una evidente pérdida de protagonismo en el esquema de Xabi Alonso. La situación se agravó tras su visible molestia al ser sustituido en el clásico ante el FC Barcelona, lo que habría terminado por colmar la paciencia de la directiva.

De acuerdo con el medio alemán Bild, el Real Madrid habría fijado un precio mínimo de 150 millones de euros para negociar su salida. La cifra refleja el valor que el jugador todavía conserva en el mercado, pese a que su rendimiento reciente no ha estado a la altura de campañas anteriores. Entre los posibles destinos se mencionan clubes de la Premier League y la liga saudí, principales candidatos a asumir una operación de tal magnitud.

A sus 25 años, Vinícius Júnior atraviesa uno de los momentos más complicados desde su llegada al fútbol europeo. Aunque sigue siendo considerado un jugador desequilibrante, su falta de adaptación al nuevo sistema táctico y algunos comportamientos fuera del campo han deteriorado su relación con el cuerpo técnico y parte del vestuario. En el Real Madrid, consideran que un cambio de aires podría ser beneficioso para ambas partes.

La posible venta del brasileño representaría un movimiento importante en la planificación del club de cara a la próxima temporada. Liberar su ficha permitiría al conjunto merengue reestructurar su ataque y abrir espacio a nuevas incorporaciones. Mientras tanto, el futuro de Vinícius Júnior sigue siendo incierto, y todo apunta a que su etapa en el Santiago Bernabéu podría llegar a su fin más pronto de lo esperado.

