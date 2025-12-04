La pelea por la Bota de Oro en Europa está más disputada que nunca. Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland, fecha con fecha, no paran de hacer goles y son los favoritos para llevarse el trofeo al goleador.

Es un inicio de temporada de ensueño para los letales delanteros. El ‘Androide’, por ahora, toma la delantera con 33 goles y 5 asistencias en 24 partidos disputados en la presente temporada con el Manchester City y con la Selección de Noruega.

Pero de cerca le siguen Mbbapé, 30 goles y 7 asistencias en 24 partidos disputados en la presente temporada con el Real Madrid y con la Selección de Francia; y Harry Kane con 30 goles y 3 asistencias en 26 partidos disputados en la presente temporada con el Bayern Múnich y con la Selección de Inglaterra.