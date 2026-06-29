Universitario de Deportes continúa con su puesta a punto pensando en el arranque del Torneo Clausura y uno de los futbolistas que busca ganarse un espacio en el plantel es Adrián Quiroz. El volante viene trabajando intensamente junto al resto del grupo en Campo Mar, decidido a aprovechar esta nueva oportunidad con la camiseta crema.

Tras el reciente compromiso amistoso frente a Atlético Grau, el mediocampista valoró el funcionamiento colectivo y destacó la importancia de sumar minutos en esta etapa de preparación. “Estoy contento de volver a la ‘U’. Fue un buen partido ante Atlético Grau, que nos sirve como preparación para el inicio del Clausura, preparándome de la mejor manera para poder tener minutos”, expresó Quiroz.

El jugador aseguró que afronta este nuevo desafío con total seriedad, consciente de la exigencia que representa defender los colores del vigente campeón del fútbol peruano. “Tomo este momento con mucha responsabilidad”, añadió el futbolista, evidenciando su deseo de consolidarse dentro del primer equipo.

Mientras el inicio del Clausura se acerca, el conjunto merengue mantiene la intensidad en los entrenamientos con el objetivo de llegar en óptimas condiciones. El comando técnico sigue evaluando variantes para conformar un plantel competitivo que pelee nuevamente por el título nacional.

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