Por Redacción EC

El delantero de Universitario, Alex Valera, se refirió al gran momento que vive el cuadro crema tras lograr el tricampeonato en el fútbol peruano y dejó claro que su ambición es seguir haciendo historia con el club. El atacante aseguró que el plantel mantiene la mentalidad ganadora y que el objetivo es continuar peleando por nuevos títulos en la Liga 1.

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