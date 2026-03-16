El delantero de Universitario, Alex Valera, se refirió al gran momento que vive el cuadro crema tras lograr el tricampeonato en el fútbol peruano y dejó claro que su ambición es seguir haciendo historia con el club. El atacante aseguró que el plantel mantiene la mentalidad ganadora y que el objetivo es continuar peleando por nuevos títulos en la Liga 1.

En declaraciones a RPP, Valera reveló que su mayor ilusión es alcanzar otro campeonato con la camiseta merengue. “Mi sueño es ser tetracampeón”, expresó el delantero, dejando en claro que el equipo de Ate no se conforma con lo conseguido y quiere extender su dominio en el torneo local.

El goleador también resaltó el compromiso del plantel para seguir compitiendo al máximo nivel y mantenerse en lo más alto del fútbol peruano. En ese sentido, afirmó que todos los jugadores trabajan con la misma mentalidad para sostener el nivel mostrado en las últimas temporadas y continuar celebrando títulos con la institución crema.

Finalmente, Valera remarcó que su deseo es seguir dejando huella en el club y ser recordado por la hinchada de la “U”. El atacante considera que lograr un tetracampeonato sería un paso histórico para el equipo y un objetivo que motiva al plantel en la actual temporada de la Liga 1.