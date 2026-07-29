Pablo Sabbag volvió a demostrar que su vínculo con Alianza Lima es inolvidable y trasciende el fútbol. El exdelantero blanquiazul, quien desde hace algunos años viene desarrollando en paralelo su carrera musical, presentó un adelanto del nuevo tema ’Alianza Lima’ en el que hace una referencia directa al club victoriano, despertando la reacción de los hinchas en redes sociales.

Pablo Sabbag volvió a jugar con Alianza Lima en el Torneo Clausura 2024. (Foto: Liga 1)

En una de las estrofas, el colombiano menciona: “Baby, hagamos una Alianza…”, un guiño que fue rápidamente identificado por la afición íntima y compartido en distintas páginas dedicadas al club. Luego continúa: “Como Lima es que tú me besas y mejora el clima…”

La música siempre ha sido una de las grandes pasiones de Sabbag. Incluso durante su etapa como futbolista de Alianza Lima confesó que se preparaba con clases de canto e instrumentos y que tenía varias canciones listas para lanzar cuando su carrera deportiva se lo permitiera.

Actualmente, el delantero milita en Al Ahli Tripoli de Libia, equipo al que llegó a inicios de 2026 tras una destacada temporada en el Suwon FC de Corea del Sur. De momento, su equipo ya conquistó la Copa de Libia.

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