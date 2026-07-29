Pablo Sabbag volvió a jugar con Alianza Lima en el Torneo Clausura 2024. (Foto: Liga 1)
Pablo Sabbag volvió a jugar con Alianza Lima en el Torneo Clausura 2024. (Foto: Liga 1)
Por

Pablo Sabbag volvió a demostrar que su vínculo con Alianza Lima es inolvidable y trasciende el fútbol. El exdelantero blanquiazul, quien desde hace algunos años viene desarrollando en paralelo su carrera musical, presentó un adelanto del nuevo tema ’Alianza Lima’ en el que hace una referencia directa al club victoriano, despertando la reacción de los hinchas en redes sociales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: