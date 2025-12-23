Mientras Alianza Lima se refuerzo para la temporada 2026, Eryc Castillo disfruta de sus vacaciones en Ecuador. Desde allí, el delantero blanquiazul aseguró que está mentalizado en lo que viene y mejorar lo hecho este año.

"Pienso que en Alianza Lima se hizo un buen trabajo y ahora queda mentalizarse para lo que viene y seguir subiendo esa racha (internacional)”, expresó en El Canal del Fútbol.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Castillo confesó que está conforme con su desempeño individual, aunque le hubiese gustado cerrar el año de otra forma. “En lo personal fue un 2025 muy productivo, aunque en lo grupal no se logró todo lo que queríamos”, apuntó.

Eso sí, reveló que recibió ofertas por su buen desempeño con Alianza Lima, aunque finalmente decidió renovar con los blanquiazules por varias temporadas más.

“Estoy agradecido por el lugar en el que estoy, porque se me dio la posibilidad de renovar para quedarme un tiempo largo. Vamos a trabajar muy fuerte para empezar el 2026 con el pie derecho”, dijo Castillo, quien está enfocado en mejorar lo hecho este año.