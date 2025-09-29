Carlos Zambrano vuelve a estar en el centro de las críticas tras ser expulsado en el Alianza Lima vs. Cienciano, que se jugó el último fin de semana en el Cusco con derrota para los blanquiazules. Es la sexta tarjeta roja que pesa sobre el defensor y en tienda íntima anunciaron que tomarán medidas.

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, salió al frente para referirse a la expulsión de Carlos Zambrano que terminó perjudicando al equipo. Para el exfutbolista, es necesario corregir la situación de manera urgente.

"Tenemos que apretarnos y corregir muchas cosas como equipo, como grupo y también por los excesos en el tema de las expulsiones. Ya es el momento de sentarnos y corregir el tema de Carlos Zambrano, que lo vamos a hacer en la interna", expresó en Liga 1 MAX.

Navarro considera que esta situación afecta el plano deportivo y merma el rendimiento del equipo, pues no es la primera vez que ocurre lo miso con Zambrano. Hace poco, el defensor también se fue expulsado en el duelo de ida contra la U. de Chile, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Hay malestar en la interna de Alianza Lima por lo ocurrido con el jugador. Zambrano pidió disculpas, pero desde la intención de Navarro es resolver el tema a la brevedad. Eso sí, genera sorpresa porque el ‘Káiser’ es un futbolista experimentado que no puede caer en este tipo de situaciones.

