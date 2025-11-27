Hernán Barcos le dirá adiós a Alianza Lima tras cinco temporadas. La noticia desconcertó a algunos hinchas que veían al ‘Pirata’ como un referente en el ataque ‘blanquiazul’.

En julio del 2025, Carolina Salvatore entrevistó a Hernán Barcos para El Comercio. En este diálogo, el futbolista argentino se pronunció sobre su retiro.

“Mi idea es retirarme en Alianza (Lima). Si mañana me dicen ‘no queremos contar más con vos’, seguramente la decisión de dejar (el fútbol) será mucho más intensa que ir a buscar otra oportunidad”, mencionó.

“Salvo me sienta muy capaz o con mucho deseo de seguir jugando, si no me quedaría hasta acá”, agregó.

Sobre sus labores luego del retiro afirmó: “Tengo el curso de director técnico. Seguramente seguiré vinculado al fútbol, aún no sé cómo. Yo quiero hacer algo que realmente me sirva y le sirva al club”.

A Hernán Barcos todavía le quedan compromisos importantes antes de despedirse de Alianza Lima. El delantero disputará la llave de playoffs frente a Sporting Cristal, serie que define el segundo cupo peruano a la Copa Libertadores 2026.

Estos encuentros serán decisivos para el cuadro blanquiazul, que buscará cerrar el año asegurando su presencia internacional, y Barcos afrontará estos duelos con la motivación de dejar una última huella en Matute antes de su salida oficial.