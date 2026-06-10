Una nueva etapa se erige sobre Sporting Cristal. Hernán Barcos tuvo su primera sesión de entrenamiento con el plantel este martes 9 de junio, y el club celeste no dudó en compartir las imágenes en sus redes sociales.

El delantero de 42 años se puso la indumentaria de entrenamiento y no dudó en arengar a su nuevo club: “Contento de estar acá. ¡Fuerza Cristal!”

El fichaje del ‘Pirata’ responde a la necesidad urgente de Cristal de remontar la temporada durante la segunda mitad del año.

Con los playoffs de la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura de la Liga 1 por delante, Hernán Barcos espera ser crucial en el esquema de Roberto Mosquera, el flamante entrenador que regresó a casa.

“Voy a sumar, a tratar de mostrar lo que uno puede hacer para trabajar y ayudar en lo que pueda”, mencionó con anterioridad Barcos.