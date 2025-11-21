Poder Judicial concede medida cautelar que pone en suspenso millonaria multa a Alianza Lima por el apagón

El Poder Judicial resolvió conceder una medida cautelar a favor de Alianza Lima que suspende el pago de la millonaria multa por apagar las luces de Matute, en la definición por el título nacional del 2023 ante Universitario.

Como se sabe, la multa en contra del cuadro blanquiazul era de 450 UIT, una cifra que equivale a los S/.2,407,500 (dos millones cuatroscientos siete mil quinientos soles). Indecopi había decidido imponer este monto como repareción a lo ocurrido esa noche.

Medida cautelar a favor de Alianza Lima que suspende el pago de la multa por el apagón.

La resolución ordena “la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución coactiva u otros derivados de la citada resolución en el marco de los expedientes que las justifican, hasta que se resuelva de manera definitiva el proceso principal”.

