Luego de hacerse pública la denuncia de presunto abuso sexual contra Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco, el ambiente en Alianza Lima se hizo bastante tenso y trajo más de una consecuencia. La primera fue la separación indefinida de los tres futbolistas implicados, pero también hubo movimientos en el área de seguridad del club.

El plantel blanquiazul en Montevideo. (Foto: Alianza Lima)

De momento, el encargado de la seguridad en Alianza Lima fue separado debido a los actos de indisciplina cometidos en la pretemporada del equipo en Uruguay en el último día de estadía. Si bien no se conoce si esta medida será permanente o no, hubo un llamado de atención y separación considerando que no se fue cuidadoso con quién ingresaba o no la concentración.

Por su parte, Alianza Lima continúa con sus planes de cara a la Noche Blanquiazul y entrenará este viernes por la tarde en el estadio de Matute. Después irá a concentrar alrededor de las 6:00 pm para quedar listo para el encuentro ante Inter Miami de este sábado a las 5:00 pm.