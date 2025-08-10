Orlando City apabulló 4-1 al Inter Miami en el Chase Stadium de Fort Lauderdale por la cuarta jornada de la MLS 2025, el domingo 10 de agosto de 2025. Luis Muriel abrió el marcador a favor de los locales, sin embargo, Yannick Bright puso el empate parcial.

En el segundo tiempo, el equipo del peruano Pedro Gallese, obtuvieron nuevamente la ventaja gracias a otra anotación del cafetero, Luis Muriel. Martín Ojeda y Marco Pašalić sentenciaron el partido y se quedaron con el clásico.

Pedro Gallese tuvo una gran actuación en el clásico. Cuando su equipo iba ganando 3-1 y Luis Suárez, a los 66 minutos, intentó anotar desde la mitad del campo, esto hizo que el ‘Pulpo’ se estire de tal manera, que se lució con una gran atajada, llevándose los aplausos.

SUAREZ TRIES IT FROM MIDFIELD BUT GALLESE DENIES HIM 🧤🇵🇪 pic.twitter.com/ZzfkPZA4VD — Major League Soccer (@MLS) August 11, 2025

El Inter acusó la ausencia por segundo juego seguido de Messi, al que el técnico Javier Mascherano espera tener recuperado de su lesión muscular para los cuartos de final de la Leagues Cup del 20 de agosto frente al Tigres mexicano.

