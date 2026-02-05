Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

La Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026 continúa encendiendo la pasión y el talento del fútbol formativo esta temporada en la playa Los Cocos, con una amplia jornada programada para este sábado 7 de febrero. Tras el inicio de la competencia del viernes, el torneo veraniego organizado por El Comercio e Igma Sports tendrá nuevos encuentros que envolverán a equipos de diversas categorías entre infantiles, juveniles y femeninos, consolidando el certamen como una vitrina para las futuras promesas del fútbol peruano.

La Categoría 2015/2016 Plata abrirá la acción con el enfrentamiento entre Brisas / La Isla (1) y Totoritas, en un duelo clave para sumar puntos en la tabla. En la Categoría 2013/2014 Oro, los equipos Playa Bonita y Playa del Sol se verán las caras, al igual que Brisas / La Isla vs Playa Blanca, en lo que promete ser una jornada emocionante con encuentros que destacan por su competitividad y entusiasmo juvenil.

Además, en la Categoría 2013/2014 Plata, Playa Bonita enfrentará a Playa del Sol, mientras que la Categoría 2011/2012 tendrá su choque con Playa Bonita vs Playa del Sol. La programación también incluye emocionantes partidos de otras divisiones como la Categoría 2017, donde Los Cocos jugará ante Playa del Sol y Brisas / La Isla medirá fuerzas frente a Playa Blanca.

La jornada también contempla duelos femeninos, con la Categoría 2014/2015 Femenino presentando dos encuentros: Las Palmas vs Totoritas y Playa del Sol (1) vs Playa del Sol (2). Finalmente, la Categoría 2013/2014 Plata cerrará la programación con Los Cocos vs Playa Blanca, en un día cargado de fútbol, emociones y desarrollo deportivo en la arena de Los Cocos.