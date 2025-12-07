Christian Cueva volvió a sacudir el mercado de fichajes de la Liga 1. Tras quedar libre de Emelec, el volante llegó a un acuerdo para convertirse en el nuevo jugador de Juan Pablo II de Chongoyape, equipo perteneciente a la esposa del presidente de la FPF, Agustín Lozano. El club hizo el anuncio oficial a través de su cuenta oficial de Instagram.

Más temprano, la institución norteña había desatado revuelo en redes sociales al publicar un video sugerente que apunta directamente al inminente arribo del popular ‘Aladino’. La publicación generó una oleada de comentarios y especulaciones entre los seguidores, que finalmente se hizo oficial con las horas.

Cueva firmará por toda la temporada 2026, con opción de ampliar el vínculo por un año más. El objetivo principal que le han planteado es claro: liderar al equipo rumbo a una clasificación a un torneo internacional en la siguiente campaña.

Los últimos años de Christian Cueva

Cueva regresó a Alianza Lima en 2023 con la intención de recuperar protagonismo, pero su desempeño estuvo lejos de lo esperado y terminó sometiéndose a un tratamiento en la rodilla que lo alejó de las canchas durante varios meses. Una vez recuperado, optó por continuar su carrera en Cienciano, donde logró reencontrar ritmo, minutos y un nivel competitivo que volvió a ponerlo en vitrina. Su buen rendimiento en la primera parte del 2025 llamó la atención de Emelec, que decidió sumarlo a su plantel.

El club ecuatoriano atravesaba una crisis deportiva profunda y vio en Cueva a un jugador capaz de revertir la situación y evitar el descenso. Aunque lograron cumplir ese objetivo, los problemas económicos reabrieron la crisis: la falta de pagos golpeó el ánimo del plantel y deterioró el rendimiento, situación que aceleró la salida del mediocampista peruano.

Con el panorama nuevamente abierto, varios equipos de la Liga 1 mostraron interés en sumarlo para el 2026. Sport Boys apareció como una opción fuerte, pues buscaba renovar su plantel y armar un proyecto más competitivo. Sin embargo, la propuesta más completa -en lo económico y deportivo- habría llegado desde Juan Pablo II de Chongoyape, que finalmente logró convencer al talentoso y mediático jugador de sumarse a sus filas para la próxima temporada.