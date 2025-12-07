Alianza Lima cayó en penales ante Sporting Cristal por los playoffs semifinales de la Liga 1. Sergio Peña fue el único jugador en la tanda de penales en fallar su disparo, y sobre él han recaído las mayores críticas de los hinchas.

El conjunto ‘íntimo’ vio como su ventaja de dos goles se desmoronó en los diez minutos finales. En la tanda de penales aún parecían ser favoritos. Pero Sergio Peña, el encargado del primer penal, falló su disparo. 5-4, finalizó la tanda de penales.

En el terreno de juego se le vio afectado a Peña, y la hinchada no tuvo piedad con su rendimiento.

No obstante, en redes sociales, el mediocampista compartió un mensaje de superación, y reafirmó sus deseos de salir campeón con el club de sus amores.