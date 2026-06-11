Resumen

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La actividad busca promover la cultura de la donación voluntaria y altruista de sangre entre los hinchas del club blanquiazul y la población en general.
La actividad busca promover la cultura de la donación voluntaria y altruista de sangre entre los hinchas del club blanquiazul y la población en general.
Por Redacción EC

El Seguro Social de Salud (EsSalud), el Club Alianza Lima y la Asociación Peruana de Donantes de Sangre “Por ti, mi sangre” realizarán la “Donatón Blanquiazul”, una jornada solidaria que tiene como meta captar 200 donantes voluntarios para reforzar el abastecimiento de sangre destinado a la atención de pacientes del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

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