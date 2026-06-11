El Seguro Social de Salud (EsSalud), el Club Alianza Lima y la Asociación Peruana de Donantes de Sangre “Por ti, mi sangre” realizarán la “Donatón Blanquiazul”, una jornada solidaria que tiene como meta captar 200 donantes voluntarios para reforzar el abastecimiento de sangre destinado a la atención de pacientes del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

La actividad busca promover la cultura de la donación voluntaria y altruista de sangre entre los hinchas del club blanquiazul y la población en general, contribuyendo a cubrir la permanente demanda de este recurso vital para intervenciones quirúrgicas, tratamientos especializados y la atención de pacientes con enfermedades de alta complejidad.

La campaña contará con la participación de embajadores deportivos e ídolos históricos de Alianza Lima, quienes se sumarán al llamado solidario para incentivar la participación ciudadana y sensibilizar sobre la importancia de donar sangre de manera regular.

La “Donatón Blanquiazul” se desarrollará el viernes 12 de junio, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva (Matute), ubicado en el distrito de La Victoria.

EsSalud recuerda que una sola unidad de sangre puede contribuir a salvar hasta tres vidas y que la donación voluntaria es fundamental para garantizar la disponibilidad oportuna de este componente esencial en los establecimientos de salud.

Este viernes 12 de junio del 2026, desde las 8:00 am a 4:00 pm, en el Estadio Alejandro Villanueva las unidades estarán listas para recibir a los voluntarios.