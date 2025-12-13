El ‘Fla’ consiguió su cuarta estrella en el Estadio Monumental de Ate. | Foto: GEC
Redacción EC
Redacción EC

El Flamengo de Filipe Luís se consagró campeón de la Copa Libertadores de América tras vencer 1-0 al Palmeiras en la final brasileña, en Lima, con gol del central Danilo.

Equipo de autor, con la firma de un entrenador joven que apenas asumió el mando el año pasado, el Fla se convierte en el primer club de Brasil que gana el tetracampeonato en el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano, al sumar el triunfo de 2025 a los obtenidos en 1981, 2019 y 2022.

Jasson Curi Chang

Por ello, el ‘Fla’ decidió homenajear al Estadio Monumental, en donde se coronó ante el ‘Verdao’. Estadio, además, donde anteriormente (2019) ya había conseguido una estrella.

