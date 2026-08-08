El entrenador de Universitario de Deportes, Héctor Cúper, expresó su malestar tras el empate ante Sporting Cristal en el estadio Monumental, en duelo correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura 2026.

“De los partidos que hemos jugado en este Clausura, este ha sido el mejor. Se ha visto que el juego ha sido diferente”, señaló en conferencia de prensa.

Sin embargo, el técnico argentino lamentó que el rendimiento no se haya traducido en una victoria. “No acompañó el resultado. Estamos tristes por no haberle dado a los hinchas el triunfo en el aniversario, pero Universitario jugó bien. Esta noche hicimos méritos como para ganar el partido”, agregó.

🎙️Héctor Cúper: "Ha sido el MEJOR PARTIDO que hemos jugado y el resultado no puede borrar las cosas que se han hecho bien"#L1Radio



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Cúper también destacó la evolución del equipo en comparación con presentaciones anteriores, resaltando una mejora en la generación de juego y en la intensidad mostrada durante el encuentro. En esa línea, dejó en claro que el objetivo es sostener ese nivel en las próximas jornadas para volver a la senda del triunfo.

Finalmente, el entrenador crema evitó poner excusas y aseguró que el plantel continuará trabajando para corregir detalles que les permitan capitalizar las situaciones generadas y convertir el buen rendimiento en resultados positivos.