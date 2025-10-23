Este jueves Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional por la fecha 14 del Torneo Clausura en un duelo que sería decisivo para los ‘cremas’, ya que los encaminaría al tricampeonato en caso de obtener un triunfo. ¿Cómo les fue a ambos equipos en sus últimos enfrentamientos en el Estadio Nacional?

Haciendo un repaso de los últimos 10 años, es decir, desde el 2016, ambas escuadras se han enfrentado en un total de doce encuentros en el coloso José Díaz. Esta estadística favorece al cuadro ‘celeste’ ya que sostiene ocho empates y cuatro triunfos ante el cuadro ‘merengue’.

Resultados:

- Clausura 2016: 2-2

- Torneo de verano 2018: 1-1

- Apertura 2018: 1-0

- Apertura 2019: 1-1

- Apertura 2020: 1-0

- Clausura 2020: 1-1

- Final de ida 2020: 1-2

- Final vuelta 2020: 1-1

- Clausura 2021: 2-2

- Clausura 2022: 0-0

- Clausura 2023: 0-0

- Clausura 2024: 2-1

Cabe recordar que ambos equipos se medirán este jueves a partir de las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional por la fecha 14 del Torneo Clausura y, por el lado de Universitario de Deportes, no podrán contar con Andy Polo y Jesús Castillo por suspensiones.

