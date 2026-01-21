La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció oficialmente la designación del doctor Juan Manuel Sulca Jordán como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento público, en el que se destaca la experiencia y trayectoria del profesional al frente del arbitraje nacional.

Sulca Jordán, exárbitro internacional y médico cardiólogo, asume el cargo por segunda vez, luego de haber liderado la CONAR durante los años 2020 y 2021. En aquel periodo, su gestión estuvo marcada por importantes cambios estructurales orientados a la modernización del arbitraje peruano.

Entre los principales avances de su anterior etapa se encuentran la profesionalización de los árbitros, la implementación de protocolos sanitarios durante la pandemia y el inicio del Proyecto VAR en el fútbol peruano, medidas que sentaron las bases para el desarrollo tecnológico y organizativo del referato nacional.

A través de su comunicado, la FPF expresó su pleno respaldo a la nueva gestión del doctor Sulca y le deseó éxitos en esta etapa, confiando en que su liderazgo contribuirá a fortalecer la transparencia, el desempeño arbitral y la credibilidad del fútbol peruano.