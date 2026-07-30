La Copa Desarrollo Sub-12 culminó con éxito el Torneo Apertura 2026, reafirmando su importancia como una de las principales competencias formativas impulsadas por la Federación Peruana de Fútbol para potenciar el talento de las futuras generaciones.

Alianza Lima se consagró campeón de la Copa Oro tras vencer por penales (3-1) a Universitario de Deportes. En la Copa Plata, Deportivo La Franja obtuvo el título luego de vencer a Fuerza Ganadora por 4-3 en la tanda de penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Más allá de los resultados deportivos, el torneo dejó cifras que reflejan su alcance y competitividad. Durante el Apertura se disputaron 138 partidos, se anotaron 400 goles, con un promedio de 2.9 goles por encuentro, y participaron 587 jugadores de la categoría Sub-12.

La competencia también evidenció un alto nivel de paridad. En ambas divisiones, la mayoría de los encuentros se definieron por uno o dos goles de diferencia, reafirmando el crecimiento competitivo de los clubes participantes y el valor formativo del torneo.