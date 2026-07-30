Como parte del proyecto FIFA Talent Academy Perú, la Copa Desarrollo constituye una herramienta clave para la identificación y seguimiento de jóvenes talentos.
Como parte del proyecto FIFA Talent Academy Perú, la Copa Desarrollo constituye una herramienta clave para la identificación y seguimiento de jóvenes talentos.
Por Redacción EC

La Copa Desarrollo Sub-12 culminó con éxito el Torneo Apertura 2026, reafirmando su importancia como una de las principales competencias formativas impulsadas por la Federación Peruana de Fútbol para potenciar el talento de las futuras generaciones.

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