Ayer se redactó el dictamen de la Comisión de Educación del Congreso, donde se aprueba la modificatoria a la Ley del Fortalecimiento del Congreso. Fuentes desde la FIFA aseguran que si el jueves se aprueba este dictamen en el Pleno, se iniciará el proceso de suspensión que podría dejar al Perú por varios meses fuera de competencias internacionales.

El Congreso, con iniciativas como las de Leyla Chihuán y Milagros Salazar, lo que buscan es evitar que el mandato de Edwin Oviedo se prolongue hasta el 2020, debido a los cuestionamientos del directivo por su aparición en los audios del juez César Hinostroza.

La Ley de Fortalecimiento de la FPF extiende el periodo presidencial en curso de esta institución para adecuar sus Estatutos a la normatividad FIFA. Precisamente esa consideración, es la que anula la Ley de modificación que podría aprobarse el viernes.

Estamos, en resumen, frente a una situación compleja y política más que deportiva.

Es importante aclarar el panorama sobre el destino que podría tener el presidente de la FPF si derogan la Ley de Fortalecimiento FPF. ¿Se va de manera inmediata? No. ¿Se quedaría en el cargo para convocar elecciones? Sí, pero esas elecciones no serán avaladas por FIFA al no encontrarse dentro de los nuevos Estatutos.

Para que Edwin Oviedo salga de la Videna, sin que el Perú tenga amenazas de suspensión, de momento solo podrían pasar dos cosas: que él mismo renuncie a su cargo -su entorno más cercano asegura que no tiene pensado hacerlo- o que desde la Fiscalía se pida una prisión preventina para él por estar involucrado de manera directa en un delito (es importante aclarar que esto último no ha sucedido, ni ha existido algún pronunciamiento oficial de la Fiscalía).

"En Perú no habrá Comisión Normalizadora, sino suspensión porque no hay problemas de gobernanza institucional como en Uruguay y Argentina", dijo Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol. A lo que se refiere es que para Conmebol y FIFA, la FPF está siendo gobernada de manera correcta y sin problemas de injerencia estatal o de corrupción. Para ambos entes, que ya están informados de los audios de Oviedo, existe la figura de presunción de inocencia para el mencionado dirigente.

¿Cuáles son los cambios que podría sufrir la Ley de Fortalecimiento FPF este jueves? Son dos fundamentales: la federación vuelve a regirse bajo las normas del IPD, como el resto de federaciones, y se convocan a elecciones en el corto plazo y ya no en el 2020.

Desde Videna la situación ha llevado a acciones de emergencia como contratar avisos publicitarios de mucho costo en canales de señal abierta y en horario de antena caliente.

El jueves es día decisivo. Ojalá gane la moral y no los intereses políticos o personales. Que no pierda el fútbol.